In Bussen und Trams fahren alle Reisenden in der Holzklasse. Trotzdem bieten die SBB für viele Verbindungen ein Erstklassbillett an. Mediensprecher Reto Schärli erklärt, dass es an den Tarifverbunden liege. So gehört beispielsweise das Streckennetz in den Kantonen Bern und Solothurn zum Libero-Verbund.