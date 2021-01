Recherchen des Beobachters Schummelei mit Tickets Wer hinter Viagogo steckt zeig­ten vor bald zwei Jahren, dass hinter dieser «Elena Mamonova» offensichtlich ein System steckt. Zwischen 2016 und 2019 kaufte jemand unter diesem Namen in der Schweiz über 1500 Tickets – mit zig verschiedenen Kreditkarten. Ähnlich aktiv war «Elena Mamonova» in Finnland und Dänemark, auch in Frankreich und Australien deckte sie sich ein.