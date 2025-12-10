Die Stoffe sind chronisch giftig. Das heisst, sie sind nicht akut giftig, aber sie gelangen unter anderem über die Nahrung in unseren Körper. Dort reichern sie sich an und üben dann über längere Zeit ihre Giftwirkung aus. So können sie die Gesundheit gefährden. Einige der Chemikalien sind krebserregend, andere werden mit einer ganzen Reihe verschiedener Krankheiten in Verbindung gebracht. Verboten ist heute erst eine Handvoll der Stoffe. Zur Gruppe der PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) gehören aber mehrere Tausend ähnliche Verbindungen.