«Dummheit ist ja bekanntlich nicht strafbar», ärgert sich eine Person mit dem Kürzel Higesiy54 auf der SBB-Community-Seite über sich selber. Der Grund: Sie hat zwei Tageskarten für die gleiche Person am gleichen Tag gekauft. «Dumm gelaufen, Lehrgeld», kommentiert sie ihr Missgeschick, merkt aber noch an: «Diese Käufe sind ja alle in einer Datenbank gespeichert. Es wäre doch für die App ein Leichtes, eine kurze Abfrage zu machen und dem Kunden mitzuteilen: ‹Falsche Eingabe, Sie besitzen dieses Billett bereits.› Dies als kleine Hilfe für Knalltüten wie mich.»