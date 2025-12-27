«Dummheit ist ja bekanntlich nicht strafbar», ärgert sich eine Person mit dem Kürzel Higesiy54 auf der SBB-Community-Seite über sich selber. Der Grund: Sie hat zwei Tageskarten für die gleiche Person am gleichen Tag gekauft. «Dumm gelaufen, Lehrgeld», kommentiert sie ihr Missgeschick, merkt aber noch an: «Diese Käufe sind ja alle in einer Datenbank gespeichert. Es wäre doch für die App ein Leichtes, eine kurze Abfrage zu machen und dem Kunden mitzuteilen: ‹Falsche Eingabe, Sie besitzen dieses Billett bereits.› Dies als kleine Hilfe für Knalltüten wie mich.»
Partnerinhalte
Das ist nicht der einzige Eintrag auf der Community-Seite der SBB zu diesem Thema. Auch andere Personen ärgern sich darüber, dass die App sie nicht vor dem Doppelkauf warnt.