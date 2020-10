Ein paar Wochen später konnte sich Green in der «Schweiz am Wochenende» zu Wort melden und stellte dort eine interessante Forderung: Die Schweiz solle den Nikotingehalt bei E-Zigaretten von 20 auf 60 Milligramm pro Milliliter Flüssigkeit anheben, also gleich viel wie in den USA. Dort sprechen Fachleute mittlerweile von einer «Epidemie», die das Juul-Gerät dank des schnellen und starken Nikotinkicks unter Jugendlichen ausgelöst hat.