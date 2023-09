In Bussen und Trams fahren alle Reisenden in der Holzklasse. Trotzdem bieten die SBB für viele Verbindungen ein 1.-Klasse-Ticket an. Mediensprecher Reto Schärli erklärt, dass es an den Tarifverbunden liege. So gehört beispielsweise das Streckennetz in den Kantonen Bern und Solothurn zum Libero-Verbund.