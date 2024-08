Die Toblerone ist stolze Schweizerin – und macht daraus keinen Hehl. Die Schokoladen-Triangel erinnern an eine Bergkette, das Logo leuchtet in der roten Flaggenfarbe. Darüber prangt der Schriftzug «Established in Switzerland», dazwischen ein Berg. Und als wäre das nicht genug, versteckt sich im Bergmassiv auch noch ein Bär als Hinweis auf den Produktionsstandort Bern.