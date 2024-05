Begehrte Ware für Diebe

Schuld ist die schlechte Ernte in den Mittelmeerländern. Besonders in Spanien, weltweit grösster Olivenöl-Produzent, hat sie sich in der Saison 2022/2023 fast halbiert. Grund waren extreme Hitze und Wassermangel, unter denen die Olivenbäume litten. Hinzu kamen gestiegene Produktionskosten. Ähnlich sah es in Italien und Griechenland aus.