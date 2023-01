LED-Leuchten mit längerer Lebensdauer

Das Problem der Miniaturisierung der Elektronik betrifft vor allem die Retrofit-Leuchtmittel, die alte Glüh- oder Halogenlampen ersetzen. Bei Produkten, die von Anfang an als LED-Leuchten konzipiert wurden, sieht es meist besser aus. Denn dort kann die Elektronik separiert und grösser gebaut werden. «Die thermischen Probleme kommen hier kaum zum Tragen, weshalb man bei solchen Leuchtmitteln tatsächlich von einer längeren Lebensdauer ausgehen kann», sagt der Physiker Peter Jacob. Er glaubt, dass das gesamte Lampendesign neu überdacht werden muss und es in rund 50 Jahren Retrofit-LED-Leuchten in der heutigen Form nicht mehr geben wird.