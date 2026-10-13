Doch die meisten Vape-Nutzer wissen nicht, dass E-Zigaretten Elektrogeräte sind und deshalb separat entsorgt werden müssen. Das zeigte eine Untersuchung, die die Stiftung SENS eRecycling von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) durchführen liess. Die gemeinnützige Stiftung organisiert das fachgerechte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Sie erfüllt damit eine Gesetzesvorgabe. Denn Verkäufer elektrischer und elektronischer Geräte müssen diese in der Schweiz gratis zurücknehmen.