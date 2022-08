Eine gesetzliche Pflicht, gesicherte Ware zu kennzeichnen, gibt es nicht. Es komme denn auch alles vor, sagt ein Branchenkenner, der anonym bleiben will: Läden, die gesicherte Waren auszeichnen, solche, die es nicht tun, und andere, die zu Warnzwecken auf die Packung schreiben, die Ware sei gesichert, obwohl sie es gar nicht ist. Meist werde nicht flächendeckend gesichert.



Ob in der Schweiz in jüngster Zeit mehr in Läden gestohlen wird, ist nicht bekannt. Die Detailhändler veröffentlichen keine Zahlen zu Umsatzeinbussen durch Ladenklau. Anders in Grossbritannien. Dort werde wegen der gestiegenen Lebensmittelpreise nun mehr gestohlen, schrieb kürzlich das Fachblatt «The Grocer».