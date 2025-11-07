Beobachter: Susanne Rudolf, im Schnitt haben wir 87 Kleidungsstücke im Schrank und kaufen jährlich 60 neue. Warum kaufen wir so viel?

Susanne Rudolf: Weil es Spass macht. Kleider haben viel damit zu tun, wie wir uns sehen und wie wir gesehen werden wollen. Da kann die riesige Marketingmaschinerie der Modebranche perfekt einhaken. Und wir sind gut darauf getrimmt, uns mit Käufen zu belohnen. Kleider sind zudem sehr einfach und billig zu kriegen.