Peppermint Mocha, Irish Cream Cold Brew, Toffee Nut Latte – als Pike Place, Blonde oder Dark Roast. Wer in einer Starbucks-Filiale einen Kaffee bestellt, zahlt nicht nur mehr für Toppings und Spezialitäten. Man nimmt auch einen Aufpreis in Kauf, im Glauben, dass davon vor allem die Produzentinnen und Produzenten in Lateinamerika, Afrika und Asien profitieren. Schliesslich wirbt Starbucks mit seiner «ethischen Kaffeebeschaffung».