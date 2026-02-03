Veröffentlicht am 3. Februar 2026 - 13:44 Uhr
Geht es nach Pascal Kaufmann, wird das Christkind bis nächste Weihnachten wegdigitalisiert. «Für das Gottemeitli-Geschenk in letzter Minute wird der Bot besorgt sein», sagt er. Mit «Bot» meint der Tech-Unternehmer und Gründer des Schweizer KI-Start-ups Alpine AI einen Roboter, der im Internet pausenlos seine Bahnen zieht, bis das gewünschte Geschenk ausgewählt und bezahlt ist.
Was Kaufmann skizziert, ist das grosse Thema der Stunde: agentische KI. Nach Chatmaschinen, Textgeneratoren und fotorealistischen KI-Bildern ist der sogenannte Agentic Commerce das nächste grosse Thema. KI, die für uns arbeitet und autonom einkauft. Milliarden werden investiert, rund um die Welt arbeiten Start-ups und Konzerne an der Realisierung der Vision. Auch in der Schweiz.