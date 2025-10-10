Sie liegt hoch oben im kargen Gebirge, auf 2690 Metern über Meer, zwischen den Kantonen Bern und Wallis: die Lötschenpasshütte. Ein Gast tritt ein und zerstört die Idylle – dabei will er nur etwas zu trinken bestellen. Er marschiert durch den Speisesaal bis an den Tresen. Wenn er nur nicht noch die Schneeschuhe an den Füssen hätte. Oder: Gäste nehmen die nassen Bergschuhe mit an den Esstisch und deponieren sie auf einem Stuhl.