Doch was ist zu tun, wenn man dem Servicepersonal (und sich) vor den anderen Gästen eine grosse Szene mitten in der Gaststube ersparen möchte? Und ist es wirklich so schlimm, wenn der reservierte Tisch für fünf Personen spontan doch nicht in Anspruch genommen wird? Darf ich gehen, ohne zu bezahlen, wenn die Rechnung auch nach dreimaligem Nachfragen nicht gebracht wird?