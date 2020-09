Die Reisebranche ächzt unter Covid-19. Anfangs September musste nun das Reiseunternehmen STA Travel AG Konkurs anmelden. Betroffen sind rund 40 Mitarbeitende an sieben Standorten in der Schweiz. Kunden, die nun um ihre Vorauskasse bangen, können hingegen aufatmen – zumindest dann, wenn sie bei STA Travel eine «Pauschalreise» gebucht haben, also mindestens zwei touristische Leistungen (zum Beispiel: Flug und Hotel, Mietwagen und Ferienwohnung, Flug und Sprachschule).