Ob man auf dem Flug fürs Gepäck noch extra zahlen muss, variiert je nach Airline stark. Das hat das deutsche Fluggastrechtportal Airhelp in einer Untersuchung herausgefunden. Airhelp hat die Gepäckbestimmungen und Onlinepreise von 25 Fluggesellschaften analysiert.
Elf davon – also fast die Hälfte – verlangen fürs Handgepäck extra Geld. Am teuersten ist gemäss der Analyse die Billigfluglinie Eurowings mit 40.13 Euro für ein Handgepäckstück, gefolgt von Wizz Air mit 28 Euro. Norwegian verlangt 18 Euro, Finnair und die SAS Group jeweils 16 Euro. Gratis ist das Handgepäck hingegen bei Austrian Airlines, der Lufthansa Group, Air France-KLM, Turkish Airlines, British Airways und ITA Airways.
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