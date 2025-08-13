

Der Flug

Fluglotsen streiken oder Vögel flattern ins Getriebe. Dann kommt man entweder gar nicht oder viel später als geplant nach Hause. Bei mehr als drei Stunden Ankunftsverspätung oder einer Annullierung können Sie – je nach Flugstrecke – eine Entschädigung von bis zu 600 Euro verlangen. Manchmal wartet man aber ewig auf die Entschädigung oder Rückerstattung der Airline.