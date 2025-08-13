Süsses Nichtstun, Schirmli-Drinks und Meeresrauschen. Eine schöne Vorstellung. Die Ferienvorfreude kann sich aber auch in Frust verwandeln. Überall lauern Gefahren, die einen bis nach Hause verfolgen.
Ein paar Tipps, wie Sie einen Ferienkater vermeiden können.
Der Flug
Fluglotsen streiken oder Vögel flattern ins Getriebe. Dann kommt man entweder gar nicht oder viel später als geplant nach Hause. Bei mehr als drei Stunden Ankunftsverspätung oder einer Annullierung können Sie – je nach Flugstrecke – eine Entschädigung von bis zu 600 Euro verlangen. Manchmal wartet man aber ewig auf die Entschädigung oder Rückerstattung der Airline.
