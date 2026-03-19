Elf davon – also fast die Hälfte – verlangen fürs Handgepäck extra Geld. Am teuersten ist gemäss der Analyse die Billigfluglinie Eurowings mit 40.13 Euro für ein Handgepäckstück, gefolgt von Wizz Air mit 28 Euro. Norwegian verlangt 18 Euro, Finnair und die SAS Group jeweils 16 Euro. Gratis ist das Handgepäck hingegen bei Austrian Airlines, der Lufthansa Group, Air France-KLM, Turkish Airlines, British Airways und ITA Airways.