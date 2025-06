Menschen sind nicht fürs Fliegen gemacht. Es ist daher natürlich, sich davor zu fürchten. Über den Wolken kommen verschiedene Unannehmlichkeiten und Ängste zusammen: Man gibt die Kontrolle ab und ist gezwungen, sein Leben in fremde Hände zu legen.



Zugleich ist man stark in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt und auf engstem Raum mit Fremden eingeschlossen. Und das alles in 10’000 Höhenmetern.