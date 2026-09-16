Ein Koffer, der offen auf dem Fussboden liegt, eingezwängt zwischen Bett und Eingangstür. Ein kleines Pültchen, nicht mehr als ein Brett an der Wand, auf dem sich Kleiderberge türmen. Ein offener Minischrank, in dem eine Handvoll Jacken an Plastikkleiderbügeln baumelt. Und ein Stuhl, der unter T-Shirts, Hosen und Pullovern verschwindet. Das Zimmer sieht alles andere als gemütlich und heimelig aus.