Veröffentlicht am 21. Januar 2026 - 06:00 Uhr
Im nebligen Januar träumt es sich besonders schön vom Licht des Mittelmeers oder vom Palmenstrand in den Tropen. Das wissen auch die Reiseveranstalter. Mit bis zu 45 Prozent Rabatt locken sie derzeit für Ferienreisen im Sommer – wenn man jetzt bucht.
Doch nicht immer fängt der frühe Vogel den Wurm. Manchmal tappt er auch in eine teure Falle. Der Beobachter zeigt, für wen sich der frühe Trick lohnt. Wo die Risiken lauern. Und wie man sich dagegen wappnet.
