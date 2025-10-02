Die Suchmaschinen leiten weiter auf die Seiten der Airlines oder von Online-Reisebüros. Hier ist die richtige Wahl einfach: Am besten bucht man direkt bei der Airline. Denn Online-Reisebüros wie Opodo, Mytrip oder Gotogate sind nur Vermittler. Sie werden nicht direkt Vertragspartei, den Vertrag schliesst man mit der Fluggesellschaft.