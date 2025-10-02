Flug buchen – am besten direkt bei der Airline
Wer in die Ferien fliegt, will ein günstiges Ticket und keine Scherereien. Der Beobachter zeigt, wie Sie entspannt ans Ziel kommen.
Wie fliege ich günstig nach London, wie lande ich am schnellsten in Prag? Flugsuchmaschinen wie Skyscanner, Kayak oder Momondo liefern eine gute Übersicht. Sobald man die passende Verbindung gefunden hat, lohnt es sich aber, für den Ticketkauf etwas Zeit zu investieren.
Die Suchmaschinen leiten weiter auf die Seiten der Airlines oder von Online-Reisebüros. Hier ist die richtige Wahl einfach: Am besten bucht man direkt bei der Airline. Denn Online-Reisebüros wie Opodo, Mytrip oder Gotogate sind nur Vermittler. Sie werden nicht direkt Vertragspartei, den Vertrag schliesst man mit der Fluggesellschaft.
Flug verschoben oder storniert: Wer ist zuständig?
Es kann ein Nachteil sein, wenn beim Ticketkauf eine Buchungsplattform dazwischengeschaltet ist – besonders dann, wenn mit der Reise nicht alles rundläuft. Etwa wenn der Flug verschoben oder storniert wird. Wer muss sich um die Wünsche der Kundinnen und Kunden kümmern, wer Geld rückvergüten oder eine Entschädigung zahlen?
Die Airline kann sagen, das müsse die Buchungsplattform tun – nur sie habe alle Kundendaten, darunter auch die Zahlungsverbindungen. Die Buchungsplattform ihrerseits kann sich auf den Standpunkt stellen, es sei Aufgabe der Airline, sich um alternative Verbindungen oder Rückzahlungen zu kümmern.
Die komfortabelste Variante – Pauschalreise buchen
Dieses Hin und Her lässt sich einfach vermeiden, wenn man direkt bei der Airline bucht, auch wenn es manchmal etwas teurer ist.
Wer sich um gar nichts kümmern will, bucht eine Pauschalreise inklusive Hotel und Flug, dann muss das Reisebüro bei Turbulenzen jeglicher Art weibeln.
Wichtig: Das gilt nur, wenn das Reisebüro die Reise auch tatsächlich organisiert und nicht ausdrücklich nur Vermittler ist.
Flug annulliert, überbucht oder verspätet: Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erfahren im Merkblatt «Ihre Rechte als Flugpassagier», was ihnen zusteht und welche Entschädigungssumme sie in den jeweiligen Situationen verlangen können.