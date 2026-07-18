Das versteckte Wasser

«Wie viel Wasser wir tatsächlich verbrauchen, entscheidet sich hauptsächlich im Supermarkt und in Onlineshops», sagt Samuel Renggli, Umweltingenieur bei der Non-Profit-Organisation Wasser für Wasser (WfW). Denn nebst dem direkten Wasserverbrauch im Haushalt oder im Garten gibt es auch noch einen versteckten. Isst man zum Zmittag Rindfleisch oder panierte Zucchinischeiben? Kommt das neue T-Shirt aus dem Kleiderladen oder vom Secondhandshop?