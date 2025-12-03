Schaut man sich im Supermarkt um, könnte man meinen, wir würden alle unter chronischem Schlafmangel leiden. Wachmacher füllen ganze Regalwände. Energydrinks, Kaffeegetränke, Mate-Tees, Guarana-Drinks, Wasser mit Koffein. Die Produkte versprechen viel: «high Performance» oder «top Speed», sollen «super active» machen oder «rechargen».
Inzwischen gibt es sogar Chips, die mit Koffein versetzt sind, oder auch Nahrungsergänzungsmittel und Kaugummis. Die Lebensmittelindustrie hat nach dem Hype um Protein-Shakes und Co. nun offensichtlich ein neues Geschäftsmodell gewittert.
Partnerinhalte