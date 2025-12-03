Schaut man sich im Supermarkt um, könnte man meinen, wir würden alle unter chronischem Schlafmangel leiden. Wachmacher füllen ganze Regalwände. Energydrinks, Kaffeegetränke, Mate-Tees, Guarana-Drinks, Wasser mit Koffein. Die Produkte versprechen viel: «high Performance» oder «top Speed», sollen «super active» machen oder «rechargen».