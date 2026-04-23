«Masterchef», «Mini Chuchi, dini Chuchi», «Kitchen Impossible» – wir lieben Kochshows. Sie bieten Eskapismus, Inspiration, unverfängliche Unterhaltung. Aber funktioniert das Format auch mit unseren meist unattraktiven und mittlerweile hochgradig politisierten Resten? Vom Ziel, Essensabfälle zu halbieren, ist die Schweiz Lichtjahre entfernt.2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeschmissen. Mehrheitlich in den Haushalten. Also versuchen Idealistinnen und Aktivisten, kreative Lösungen zu finden. Wie hier, im Zürcher «Provisorium» mit der Foodsave-Kitchen-Challenge.