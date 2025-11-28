Die Westschweizer Konsumentenschutzorganisation FRC hat zehn aktuelle Laptops unter die Lupe genommen – mit teils deutlichen Unterschieden in Qualität, Leistung und Alltagstauglichkeit. Bewertet wurden zudem Bedienung, Akkulaufzeit, Ton- und Bildqualität, ob sich der Laptop leicht herumtragen lässt und über wie viele Anschlüsse und integrierte Komponenten er verfügt.
Klarer Testsieger ist das MacBook Air M4 von Apple (ab 999 Franken). Mit einer Gesamtnote von 8,5 von 10 Punkten setzte es sich souverän an die Spitze. Besonders glänzen konnte das Apple-Gerät bei der Rechenleistung (9,6 Punkte) und der Akkulaufzeit (9,1) – zwei Faktoren, die für den mobilen Einsatz entscheidend sind. Weniger überzeugend fiel hingegen der Funktionsumfang (Anschlüsse und integrierte Komponenten) aus (6,3).