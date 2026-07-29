Kopierte Logos und Originalwappen

Wer über Google nach Tickets für das Kolosseum in Rom, den Louvre in Paris oder die Alhambra bei Granada sucht, erhält als erste Suchergebnisse nicht die Websites der Sehenswürdigkeiten angezeigt, sondern Sites von professionellen Abzockern. Diese kommen bewusst so daher, als handle es sich um die offizielle Verkaufsstelle für die Sehenswürdigkeit. Sie kopieren Logos, verwenden Originalwappen und haben Internetadressen, die den echten Portalen täuschend ähnlich sind.