Unter dem Schweiz-Zuschlag ausländischer Lieferanten leiden nebst Konsumentinnen und Konsumenten auch Schweizer Unternehmen. Oft sind sie gezwungen, ausländische Produkte zu überhöhten Preisen zu importieren – und geben diesen Aufpreis dann an die Kunden weiter. So heisst es etwa bei der Migros, man müsse Nivea-Produkte zu erhöhten Schweiz-Preisen einkaufen. Seit vier Jahren können sich Firmen gegen solche Praktiken wehren. Doch das machen nur ganz wenige, wie eine Anfrage des Beobachters zeigt.