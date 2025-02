Beobachter: Jörg Berger, ist der Schulleitungsjob der «härteste Job der Schweiz»? Das fragte die NZZ kürzlich, nachdem einem Schulleiter in Schlieren bei Zürich der Kragen geplatzt war und

er einem Lehrer vor versammelten Eltern ein «Heb de Latz!» an den Kopf geworfen hatte.

Nein, es ist sicherlich nicht der härteste Job. Aber der Beruf erfordert eine immense Vielfalt an persönlichen Fähigkeiten. Man steht oft im Spannungsfeld, manchmal gar zwischen den Fronten. Man braucht Mut, aber auch Demut und Empathie.