Der Chef schuldet ihr 14’000 Franken

An einem kühlen Wintertag sitzt Sina Jöhl mit dem Rücken zur Küche am Esstisch. Durchs Fenster fallen letzte Sonnenstrahlen, das Ostschweizer Tal ist in Schatten gehüllt. Sie möchte nach vorn schauen – 28 Jahre alt, frisch verheiratet, hochschwanger. Und doch wird sie ständig zurückgeworfen. Der Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Chef dauert an. Über 14’000 Franken schuldet ihr Bruno Odermatt, das bestätigt das erstinstanzliche Gericht. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig, deshalb sind die Namen in diesem Artikel geändert.