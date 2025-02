Wer leitet unsere Schulen? Was gefällt Schulleiterinnen und Schulleitern an ihrem Job, was motiviert oder demotiviert sie und womit verbringen sie ihre Zeit hauptsächlich? Über 2000 Schulleitungen geben im Rahmen des Schulleitungsmonitors regelmässig Auskunft über ihr Schaffen. Die Umfrage wird im Auftrag des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz von der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW seit 2021 durchgeführt.