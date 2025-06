Kurz darauf öffnet sich die Tür. Christine Schneider schaut heraus, ein etwa vier Monate altes Baby auf dem Arm. Ein kleines Mädchen drückt sich an ihre Beine: «Mama, wer ist das?» Schneider bittet herein, ihr Vater tischt Wasser auf, ihre Mutter wiegt etwas abseits in ihren Armen ein zweites Baby. In der Wippe zu ihren Füssen schaukelt das dritte.