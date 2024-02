Es wäre einfach, diese Geschichte schwarz-weiss zu zeichnen. Hier Gut, da Böse. Ein Opfer, ein Täter. Aber so will es die 25-Jährige nicht. Also malen wir grau – und ersetzen richtige Namen durch erfundene. Hier Vanja Rossi, da Adrian Kunz. «Mein Ex ist ein toller Mensch, aber er hat einen Dämon», sagt sie. Der Dämon heisst Alkohol.