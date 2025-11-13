Rund sechs Haushaltsauflösungen haben wir täglich, früher waren es um die zehn. Unser Brocki-Land existiert seit 1979 und war damals das einzige in der Region. Heute gibt es mehr Konkurrenz. Unser Werbeslogan lautet deshalb: «Oft kopiert – nie erreicht!» Wir sind ein Familienbetrieb, bestehend aus Mutter Helga, 71, Tochter Melanie, 49, und Enkelin Vanessa, 26. In der Filiale in Spreitenbach AG und an unserem Hauptsitz in Dietikon ZH beschäftigen wir 40 Mitarbeitende.