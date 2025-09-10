Was ist der Eigenmietwert?

Der Betrag, den Eigentümerinnen versteuern müssen, wenn sie in der eigenen Immobilie leben und deshalb keine Miete zahlen. Viele finden es aber unfair, dass Steuern auf ein «fiktives Einkommen» fällig werden. Experten sehen dagegen das mietfreie Wohnen als sogenanntes Naturaleinkommen, das gemäss dem Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ebenfalls zu besteuern ist.