Gleichzeitig verstärken wir dadurch eine Tendenz, die sich in den letzten zehn bis zwanzig Jahren immer deutlicher zeigt: Mieter fühlen sich gegenüber Hauseigentümern im Nachteil, weil die Mieten exorbitant gestiegen sind, der Hypozins jedoch, also ein wichtiger Teil der Wohnkosten der Hauseigentümer, insgesamt sank. Gleichzeitig hat sich der Wert von Immobilien in den letzten zwanzig Jahren je nach Lage sogar verdreifacht. Das Vermögen der Hauseigentümerinnen stieg also stark. Mietende können sich hingegen kaum mehr leisten, ein Haus zu kaufen.