Budget-Serie «Die Abrechnung»: IV-Bezügerin

«Es gibt halt Kichererbsen oder Linsen, wenn fast kein Geld mehr da ist»

Monika Girard kann wegen einer psychischen Erkrankung nicht arbeiten. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen und erklärt, worauf sie verzichten muss, weil sie wenig Geld hat.