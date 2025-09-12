Heute lebt Girard, die in Wirklichkeit anders heisst, von der IV-Rente und Ergänzungsleistungen (EL). Sie leidet an einer psychischen Krankheit. Vom Zusammenbruch bis zum definitiven IV-Entscheid vergingen fünf Jahre. Dazwischen lagen etliche Klinikbesuche und Versuche, wieder eine Arbeit aufzunehmen.