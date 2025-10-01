Budget-Serie «Die Abrechnung»: Versicherungsberater
«Ich erhalte über 8000 Franken Provision im Monat, dazu noch Bonus»
Luca Zuber arbeitet als Versicherungs- und Vorsorgeberater. Sein Lohn beträgt gut 16’000 Franken im Monat. Sein Notgroschen von 50’000 Franken bleibt unangetastet, alles andere ist investiert.
Der 25-jährige Luca Zuber hat die kaufmännische Lehre bei einer Versicherung gemacht. Seither arbeitet er als Versicherungs- und Vorsorgeberater. Nach einer Ausbildung zum Finanzplaner studiert er seit einem Jahr nebenbei Business Administration an der Fachhochschule.
Zuber, der in Wirklichkeit anders heisst, sagt von sich, er sei ehrgeizig und diszipliniert. Das werde in seinem Job belohnt. Über die Hälfte seines Lohns ist leistungsabhängig. Je mehr Verträge er abschliesst, desto höher sein Bonus.
Partnerinhalte