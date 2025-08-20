Budget-Serie «Die Abrechnung»: Oberarzt innere Medizin
«Ich habe 300’000 Franken auf der Seite»
Sven Schneider verdient in der Schweiz deutlich mehr als in seinem Heimatland Deutschland – und kann auch mehr sparen. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Der 40-jährige Sven Schneider stammt aus Deutschland, arbeitet als Oberarzt in einem Zürcher Regionalspital und lebt seit sechs Jahren im Kanton Schwyz.
Schneider, der in Wirklichkeit anders heisst, sagt von sich, er sei sparsam und habe sein Budget unter Kontrolle. Bewusst hat er den Kanton Schwyz zum Wohnen ausgewählt, weil die Steuern tief sind.