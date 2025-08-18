Budget-Serie «Die Abrechnung»: Marketing-Managerin
«Ich investiere lieber in meine Bildung als in die Altersvorsorge»
Sarina Anderson investiert bewusst in berufliche Weiterbildung statt in ihre Altersvorsorge. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Einkommen offen.
Sarina Anderson hat nach der Handelsmittelschule in diversen Branchen als Marketing-Assistentin gearbeitet. Heute ist die 29-Jährige, die in Wirklichkeit anders heisst, in einer Werbeagentur tätig.
Ausserdem macht Anderson eine berufsbegleitende Weiterbildung und sagt: «Ich habe meine Ausgaben im Griff und weiss recht genau, wie viel ich wofür ausgebe. So kann ich einschätzen, was ich mir leisten kann – und was nicht.»
