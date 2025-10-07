Budget-Serie «Die Abrechnung»: IV-Bezügerin
«Ich kaufe nur noch Kichererbsen oder Linsen, wenn fast kein Geld mehr da ist»
Monika Girard kann wegen einer psychischen Erkrankung nicht arbeiten. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen und erklärt, worauf sie verzichten muss, weil sie wenig Geld hat.
Die 56-jährige Monika Girard ist gelernte Schneiderin. Sie hat jung geheiratet, wollte weg von zu Hause. Später arbeitete sie in einer Klebebandfabrik, als Putzkraft und im Altersheim.
Heute lebt Girard, die in Wirklichkeit anders heisst, von der IV-Rente und Ergänzungsleistungen (EL). Sie leidet an einer psychischen Krankheit. Vom Zusammenbruch bis zum definitiven IV-Entscheid vergingen fünf Jahre. Dazwischen lagen etliche Klinikbesuche und Versuche, wieder eine Arbeit aufzunehmen.
