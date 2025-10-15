Raffaela Steiner ist im letzten Jahr ihrer Facharztausbildung für innere Medizin. Das beinhaltet alles, was nicht operiert wird. 

Zusammen mit ihrem Ehemann lebt die 30-Jährige in Solothurn. Kosten für Lebensmittel, Versicherungen, Steuern sowie Wohnen teilt sich das Paar entsprechend dem Einkommen auf. Er übernimmt 40 Prozent, sie 60 Prozent. 