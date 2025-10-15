Budget-Serie «Die Abrechnung»: Assistenzärztin
«Ich verdiene mehr und übernehme 60 Prozent der gemeinsamen Ausgaben»
Raffaela Steiner arbeitet als Assistenzärztin. Ihr Lohn beträgt 8670 Franken im Monat, vorgegeben durch den Kanton. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
Raffaela Steiner ist im letzten Jahr ihrer Facharztausbildung für innere Medizin. Das beinhaltet alles, was nicht operiert wird.
Zusammen mit ihrem Ehemann lebt die 30-Jährige in Solothurn. Kosten für Lebensmittel, Versicherungen, Steuern sowie Wohnen teilt sich das Paar entsprechend dem Einkommen auf. Er übernimmt 40 Prozent, sie 60 Prozent.