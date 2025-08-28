Budget-Serie «Die Abrechnung»: Oberarzt innere Medizin
«Mein Auto kostet mich rund 1430 Franken im Monat»
Sven Schneider verdient in der Schweiz deutlich mehr als in seinem Heimatland Deutschland – und kann sich auch mehr leisten. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Der 40-jährige Sven Schneider stammt aus Deutschland, arbeitet als Oberarzt in einem Zürcher Regionalspital und lebt seit sechs Jahren im Kanton Schwyz.
Schneider, der in Wirklichkeit anders heisst, sagt von sich, er sei sparsam und habe sein Budget unter Kontrolle. Bewusst hat er den Kanton Schwyz zum Wohnen ausgewählt, weil die Steuern tief sind.