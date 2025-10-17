Budget-Serie «Die Abrechnung»: IV-Bezügerin

«Mit meinem Einkommen kann ich mir kein Haustier mehr leisten»

Wegen einer psychischen Erkrankung kann Monika Girard nicht arbeiten. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen und erklärt, worauf sie verzichten muss, weil sie wenig Geld hat.