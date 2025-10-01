Budget-Serie «Die Abrechnung»: Bezügerin von IV und EL

«Wenn fast kein Geld mehr da ist, gibts nur noch Kichererbsen oder Linsen»

Monika Girard kann wegen einer psychischen Erkrankung nicht arbeiten. Für die Beobachter-Serie «Die Abrechnung» legt sie ihr Budget offen und erklärt, worauf sie verzichten muss, weil sie wenig Geld hat.